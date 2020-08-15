Более 6,5 тысячи жителей Приморья уже переболели COVID-19

За минувшее 24 часа в Приморском крае выздоровел 101 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые данные по развитию пандемии в Приморском крае сообщили во время очередного заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На сегодня диагноз COVID-19 был поставлен 8257 жителям края. Из них 93 человека получили это диагноз за последние сутки.

Уже переболели коронавирусом 6575 человек. За минувшее 24 часа выздоровел 101 человек. За это же время тест на наличие вируса прошли 2352 жителя края.

Административные комиссии продолжают ежедневные проверки соблюдения режима повышенной готовности в Приморье. За пятницу, 14 августа, проверено в общей сложности более 2 тысяч торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. Более 70 административных протоколов направлено в суды — нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

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