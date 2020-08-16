Еще 91 человек заболел коронавируом в Приморье, еще один пациент умер

В Приморье действует режим повышенной готовности до особого распоряжения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Среднесуточное число заболевших от коронавируса в последние несколько дней стабилизировалось в районе 90-95. Оперштаб объявил новые цифры за вчерашние сутки: коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона.

Таким образом, с начала пандемии в Приморье заболели 8 348 человек. Выздоровели 6 661 пациент, из них 86 человек за последние сутки.

К сожалению, число погибших тоже растет. Еще один житель региона умер от коронавируса за последние сутки. Общее число летальных исходов – 97.

Напомним, что особый режим в Приморском крае действует бессрочно, до особого распоряжения. Он подразумевает запрет на все массовые мероприятия, масочный режим и особые противоэпидемиологические меры во всех заведениях, обслуживающих людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14