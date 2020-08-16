Налетчики в масках избили приморца, угнали авто и улетели в кювет

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительница частного дома в Михайловском районе Приморья позвонила в полицию и сообщила о нападении преступников. Налетчики в масках избили ее мужа и угнали их автомобиль.

По словам 41-летней пострадавшей, ночью в их коттедж ворвались двое налетчиков в медицинских масках, которые напали на ее спящего супруга. Грабители жестоко избили мужчину и применили силу с угрозами к его супруге.

Затем нападавшие забрали из жилища различные ювелирные изделия, также сняв с пострадавших золотые кольца и серьги. Преступники взяли у избитых хозяев дома ключи от автомобиля Toyota Mark II и скрылись на нем в неизвестном направлении.

Получив сообщение о нападении, стражи порядка приступили к поискам подозреваемых. Вскоре возле одного из мостов через реку в районе села Воздвиженка в Уссурийском районе угнанная машина была обнаружена в кювете. Похищенные у семейной пары драгоценности находились в салоне авто.

Полицейские осмотрели место происшествия и приступили к поискам налетчиков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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