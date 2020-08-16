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Пятнадцатилетний и капитан: мальчику, который спас офицера полиции, вручили грамоту

Юный хабаровчанин бросился на помощь, пока взрослые стояли на берегу
Сергей БалановСергейБаланов
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Александр спас жителя Приморья во время отдыха на пляже. Фото: предоставлено семьей героя публикации

Александр спас жителя Приморья во время отдыха на пляже. Фото: предоставлено семьей героя публикации

Мы уже рассказывали историю 15-летнего Александра Богатырева, который отдыхал в Ливадии и спас тонущего приморца, сотрудника полиции. Его подвиг не остался незамеченным официально. Руководство полиции Дальнереченска выразило благодарность подростку за неравнодушие к чужой беде.

Напомним, в тот день супружеская пара из города Дальнереченска отдыхала на пляже поселка Ливадия. Как вспоминает сам Анатолий, он был практически у берега и под ногами чувствовал дно, однако в один из моментов его накрыло сильной волной и потащило течением. Мужчина попал в яму, из которой своими силами у него выбраться не получалось. Пытаясь выплыть к берегу, он понял, что без помощи ему не обойтись и, когда уже совсем обессилел, к нему подплыл молодой паренек и надел на него спасательный круг, после чего они выбрались на берег.

Сам Александр вспоминает это так:

«Я увидел человека в море, который барахтался и ни как не мог выплыть, так как его все время накрывало волнами. Понял, что нужно срочно плыть к нему и помочь выбраться на берег, о последствиях я не думал, но понимал, что с морем не шутят. Кто-то с берега успел кинуть мне спасательный круг, при помощи которого я и смог вытащить мужчину на берег».

Как оказалось, Анатолий – капитан полиции. Руководство межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» встретилось с молодым героем, выразив благодарность за его гражданскую позицию, за то, что не оставил человека в беде.

Полицейские отметили поступок Саши. Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

Полицейские отметили поступок Саши. Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

Вручая благодарственное письмо и памятный подарок в знак признательности за спасение человека, начальник полиции МО МВД России «Дальнереченский» полковник полиции Александр Звягинцев отметил: «Александр, твой поступок, несомненно, является проявлением лучшего человеческого качества – неравнодушия к чужой беде».

Кроме этого, Александр Звягинцев обратился и к отцу молодого парня – Андрею, сказав в его адрес добрые слова и пожелания, а также искренние слова уважения за правильное воспитание сына.

Александру на днях уже исполнилось 16 лет. В его жизни это уже не первый подвиг, ранее, в селе Георгиевка Хабаровского края, он спас девочку, которая едва не утонула в водоеме на глазах бабушки с дедушкой. В общем, не удивительно, что Саша мечтает стать профессиональным спасателем.

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