Выставка «Освобождение. Память общей судьбы» открылась во Владивостоке

Открытие выставки

В арт-галерее «Централь» во Владивостоке состоялось открытие уникальной передвижной художественно-исторической экспозиции «Освобождение. Память общей судьбы», организатором которой является Международный конгресс промышленников и предпринимателей. Она проработает до 15 сентября (6+).

Экспозиция проходит в формате международной выставки и ставит своей целью сохранение исторической памяти, занимающей особое место в сердце каждого из нас, правды о временах Второй мировой и Великой Победе - самой грандиозной по своему масштабу, значению и духовности.

День окончания Второй мировой войны имеет особое значение. Именно на Дальнем Востоке была поставлена последняя точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия. Передвижная выставка, открывшаяся в преддверии Дня окончания Второй мировой войны, представляет вниманию зрителей фотохронику боевой операции по освобождению Кореи и северо-восточных территорий Китая, а также фотоматериалы памятников бойцам Красной Армии, павшим за освобождение этих стран. Монументы и обелиски, возведенные на территории этих государств освобожденными народами в благодарность советским воинам, на протяжении десятилетий бережно чтятся и сохраняются потомками. На выставке представлены фотоматериалы союзнических отношений в годы Второй мировой, предметы и экспонаты, в которых отражена Память общей судьбы народов мира, письма с фронта, полотна художников, олицетворяющие духовность и незыблемость основ, делающих страну несокрушимой, предметы времен Второй мировой войны и редкие экспонаты – реконструкция мундира маршала Советского Союза К. А. Мерецкого и шинели генерал-лейтенанта Г. С. Куликова, станковый пулемет Максим 1943 г, военная форма краснофлотца, шлем бойца, участвовавшего в десантных операциях в Корее и др., орденские знаки, нагрудные значки и памятные монеты, открытки военных лет…Каждый экспонат выставки – значим, каждый из них овеян славой и памятью героических лет.

На открытии международной художественно-исторической экспозиции со словами признательности и благодарности за организацию столь значимого и важного проекта выступили глава города Владивостока Олег Гуменюк, глава представительства МКПП в АТР Евгений Русецкий, глава представительства МИД России в г. Владивостоке Андрей Броварец, председатель комитета Законодательного собрания Приморского края, генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэнь Бинь, генеральный консул Республики Корея О Сунг Хван, известные общественные и политические деятели.

В ходе церемонии открытия выставки прозвучали видеопоздравления членов Международного конгресса промышленников и предпринимателей - председателя РОО «БНПА» Александра Швеца (Республика Беларусь), председателя Республиканской Ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» Анатолия Харлапа (Республика Беларусь), председателя правления КРРК Кадыра Байкенова (Республика Казахстан) и др.

Официальная часть открытия выставочной экспозиции сопровождалась демонстрацией видеофильмов о памятниках воинам Красной Армии, павшим за освобождение Кореи и северо-восточных провинций Китая, установленных в городах КНР и КНДР, о союзнической помощи в годы Второй Мировой войны.

Особый тон открытию выставочной экспозиции придало выступление ведущего солиста Приморской сцены Мариинского театра Евгения Плеханова, который исполнил песни военных лет.

В заключение официальной части выставочного мероприятия глава представительства МКПП в АТР Евгений Русецкий подчеркнул, что сегодня все мы объединены общими надеждами и устремлениями. «Проходит время, сменяются эпохи, но Общая судьба и Общая память народов освобожденных и получивших независимость стран навсегда останутся тем самым звеном, которое связывает воедино каждого из нас, чтящих прошлое и несущих ответственность за настоящее и будущее своей страны и мира, - отметил Евгений Русецкий.

Напомним, по предложению нескольких депутатов Государственной думы РФ и ряда сенаторов Совета Федерации внесен законопроект о том, что День воинской славы 2 сентября, что символизировал завершение Второй мировой, будет упразднен. И день окончания этого крупнейшего военного конфликта в мировой истории в нашей стране отныне станут отмечать 3 сентября. То есть для нас, россиян, последняя Большая Война завершилась именно 03.09.1945. В чем причина такого решения? Можно почитать по ссылке.

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