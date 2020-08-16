Под Русским мостом впритирку прошли два высоких крана

Судно Nordic Svalbard проходит под Русским мостом. Фото: ВМТП

Из Санкт-Петербурга во Владивосток Северным морским путем пришли два портальных крана «Витязь», их доставило судно Nordic Svalbard. В конце путешествия им предстояло пройти под Русским мостом. Уникальность состоит в том, что вместе с кранами надводный габарит судна составил 68,5 метра. То есть ещё немного и краны бы уперлись в мост.

Действительно, высота руслового пролета Русского моста немногим больше - 71 метр над уровнем полной воды. Казалось бы, качнет немного судно на волнах – и все, нет у нас моста. Или судна. Но все прошло удачно и «Витязи» пришли во Владивосток.

Краны «Витязь» изготовлены на предприятии ЗАО «СММ» в Санкт-Петербурге. Они будут работать на Универсальном терминале ВМТП с генеральными и контейнерными грузами. Выгрузка «Витязей» запланирована на начало следующей недели.

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