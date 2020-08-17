СФУ всем, кто возьмет образовательный кредит, снизят стоимость обучения на 10%

Сибирский федеральный университет располагается на двух берегах реки Енисей. фото: пресс-служба СФУ

В СФУ рассказали о программе образовательных кредитов. Студенты смогут оформить кредит на обучение по льготной процентной ставке во всех офисах «Сбербанка России». Любому студенту, пожелавшему взять образовательный кредит, СФУ снизит стоимость обучения сразу на 10 %.

«Сейчас даже у абитуриентов с высокими баллами не всегда есть возможность пройти на бюджет, и образовательный кредит — это хороший шанс получить желаемое образование. СФУ готов пойти навстречу абитуриентам, пожелавшим оплачивать обучение кредитными средствами. Помимо этого, для платников предусмотрены серьёзные скидки. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией, их можно назвать беспрецедентными. Так, по некоторым направлениям стоимость начинается от 8 тысяч в месяц или 50 тысяч рублей в семестр» – отметил ответственный секретарь приёмной комиссии Роман Ваганов.

Отличие образовательного кредита от обычного состоит в том, что в ходе обучения студент выплачивает только проценты, и лишь после окончания университета и устройства на работу гасит основную сумму долга.

Программа стартовала в прошлом году, когда Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования. Согласно документа, с 1 августа 2019 года при оформлении образовательного кредита студентам вузов, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, предоставляется льготный период на весь срок обучения и дополнительно на три месяца. В настоящее время ставка по кредиту составляет 13,43 %, в таком случае заёмщик оплачивает 8,61 %, государство — 4,82 %.

Напомним, в 2020-м университет полностью замораживает плату за обучение на уровне прошлого года! А для талантливых абитуриентов даже снижает стоимость обучения. Снижение напрямую зависит от рейтинга при поступлении и начинается от 160 баллов. Например, по некоторым направлениям стоимость составит 50 тысяч рублей в семестр.