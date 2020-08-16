«Это ж сколько терпения надо»: под Владивостоком появилась новая башня-достопримечательность

Башня на острове Шкота. Фото: из архива Ирины Торба

Приморцы делятся в соцсетях интересным сооружением на острове Шкота. Здесь некие энтузиасты построили двухметровую башню из плоских камушков. Причем это не просто поставленные друг на друга камни, а именно круговая стена, то есть башня внутри полая.

Стоит это чудо архитектуры на косе острова Шкота. Чтобы туда добраться, нужно проехать по Русскому острову до форта №10, по проселочной дороге спуститься к морю, а дальше до самого острова можно дойти вброд.

Этот финальный отрезок пути давно известен среди туристов Приморья как своеобразный аттракцион. Когда-то остров Шкота соединяла с Русским насыпь, которая сейчас опустилась ниже уровня воды. Туристы раздеваются снизу по пояс и идут натурально по морю, с рюкзаками на плечах, чтобы попасть на Шкота. Зато там их ждет награда в виде еще мало затронутого цивилизацией острова с потрясающей природой – лес, скалы, вид на море, а также такими локациями как береговая батарея с погребами и убежищами и старый маяк.

Теперь же есть еще одна рукотворная достопримечательность. Кто воздвиг башню, нам не известно, напишите, если знаете. Но в терпении этим людям не откажешь. Сейчас все дошедшие до острова фотографируются с ней, стараясь случайно не разрушить.

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