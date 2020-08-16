Умер тренер по баскетболу из Приморья Евгений Акуличев

Евгений Акуличев. Фото: instagram.com/spartakbasket

Российская федерация баскетбола сообщила о скоропостижной кончине Евгения Васильевича Акуличева, тренера, посвятившего свою жизнь становлению и развитию баскетбола в городе Арсеньев Приморского края.

Его выпускники востребованы в местных школьных и студенческих клубах. В сезоне 2013/14 команда из маленького городка под руководством Евгения Акуличева представляла Дальний Восток на Суперфинале ШБЛ «КЭС-баскет».

Евгении Васильевич посвятил тренерской работе более 40 лет. Многочисленные воспитанники запомнили его как опытного наставника и отзывчивого, доброго человека. Светлая память.

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