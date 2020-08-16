Видовую площадку с выходом к лотосам замыслили на юге Приморья

Озеро с лотосами Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко опубликовал в своем Инстаграме очередное видео. На это раз он на самом юге края, на берегу озера с лотосами, которое расположено прямо вдоль дороги недалеко от поселка Хасан.

Напомним, именно тут происходит соединение границ сразу трех государств – России, КНДР и Китая. Место столь заманчивое для путешественников, столь и труднодоступное – нет инфраструктуры, грунтовая дорога от самого Краскино, никаких тебе видовых площадок, в отличие от соседнего Китая, где огромное количество туристов имеет возможность приблизиться вплотную к границе и поглазеть на соседей. Ну и главное – особый пограничный режим, который то ли существует, то ли нет, местные уже и сами запутались.

Вопрос с инфраструктурой губернатор, кажется, намерен решить положительно. Он показывает, как цветут лотосы, и отмечает, что в это время суда едет много отдыхающих.

- Нужно сделать все, чтобы была стоянка для машин, и смотровая площадка с возможностью выхода к лотосам. Поговорим с главой, поможем ему включить в программу и обустроить, чтобы это великолепие, которое есть в Приморье, было доступно и нашим жителям, и нашим гостям, - говорит Кожемяко.

Видимо, речь идет о главе Хасанского района.

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