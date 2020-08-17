Во Владивостоке женщина выжила после нападения с ножом и битой

Во Владивостоке мужчина напал на знакомую с ножом Фото: Ярослав ЮРИН

49-летний ранее судимый житель Владивостока едва не убил свою 66-летнюю знакомую. Вспыльчивый горожанин напал на женщину с битой, а после порезал свою жертву. Но местная жительница выжила и дала показания, теперь буйному гражданину придется ответить за преступление.

История развернулась в одной из квартир по улице Надибаидзе. Между знакомыми вспыхнула ссора, а причина ее банальная – нападавший был изрядно пьян. Сначала мужчина наносил удары знакомой металлической битой. Бил не щадя, по голове, а также рукам и ногам. Однако этого ему показалось мало и злоумышленник продолжил истязания с помощью ножа.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, было возбуждено уголовное дело.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

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