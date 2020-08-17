«Плантаторов» марихуаны продолжает выявлять полиция в Приморье

Житель села Черниговка может лишиться свободы на срок до десяти лет Фото: "КП" Архив

Целую плантацию конопли — 434 куста — нашли полицейские на приусадебном участке 55-летнего жителя приморского села Черниговка. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Черниговскому району к тому же обнаружили, что за растениями ведется уход, а значит конопля была целенаправленно посажена для приготовления наркотиков.

Кроме того в доме мужчины найдено около 2 грамма гашишного масла и марихуана массой свыше 280 граммов. Сам «плантатор» дал признательные показания в том, что выращивал наркосодержащие растения с целью личного потребления.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества совершенные в крупном размере» и пунктом «в» части 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере».

Ну мужчина может лишиться свободы на срок до десяти лет. Расследование уголовных дел продолжается, сообщила пресс-служба ОМВД России по Черниговскому району

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