Трамваи Владивостока встали

О времени возобновления работы трамваев будет сообщено дополнительно Фото: Сергей БАЛАНОВ

Трамвайное движение во Владивостоке не работает уже второй день. Причиной остановки стало падение опоры контактной сети на рельсы. Это произошло в районе разворотного кольца на улице Баляева.

Сейчас устранением поломки занимаются специалисты ОАО «Электрический транспорт».

«Задача специалистов — поднять опору и восстановить работу контактной сети», — сообщила директор предприятия Лилия Козлова.

О времени возобновления работы трамваев будет сообщено дополнительно, сообщают представители мэрии.

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