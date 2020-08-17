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Трамваи Владивостока встали

Остановка движения вызвана падением на рельсы одной из опор контактной сети
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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О времени возобновления работы трамваев будет сообщено дополнительно

О времени возобновления работы трамваев будет сообщено дополнительно

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Трамвайное движение во Владивостоке не работает уже второй день. Причиной остановки стало падение опоры контактной сети на рельсы. Это произошло в районе разворотного кольца на улице Баляева.

Сейчас устранением поломки занимаются специалисты ОАО «Электрический транспорт».

«Задача специалистов — поднять опору и восстановить работу контактной сети», — сообщила директор предприятия Лилия Козлова.

О времени возобновления работы трамваев будет сообщено дополнительно, сообщают представители мэрии.

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