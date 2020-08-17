Опасную прогулку троих подростков из Владивостока прервали сотрудники транспортной полиции

Хождение по железнодорожным путям запрещено. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Во Владивостоке трое ребят 12 — 14 лет решили сократить дорогу и пройти через железнодорожные пути к морскому пляжу. Их прогулка по шпалам совпала с профилактическим рейдом, который проводили на железнодорожной станции Первая речка сотрудники транспортной полиции города.

Судя по всему, дети даже не особо понимали, что подвергли себя серьезной опасности. Пришлось пригласить на профилактическую беседу и законных представителей несовершеннолетних. Разъяснения о недопустимости хождения по железнодорожным путям сделал старший инспектор по делам несовершеннолетних, майор полиции Николай Дробышев.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО напоминает, что переход через железнодорожные пути необходимо осуществлять в установленных и обозначенных для этого местах — пешеходных переходах, через тоннели, переезды, настилы, либо мосты.

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