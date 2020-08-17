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Застройка пляжей во Владивостоке: что сказал мэр бизнесменам

Каким быть морскому побережью бухты Федорова и мыса Кунгасный обсудили на заседании с участием Олега Гуменюка
Константин МихайловКонстантин МихайловКонстантинМихайлов
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На заседании рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта

На заседании рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта

Фото: Администрация Владивостока

Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к представителям яхт-клуба «Семь футов», предложившим инвестиционный проект яхтенного порта в районе бухты Федорова, с предложением прежде всего сохранить доступный для людей пляж. Построить причалы для яхт и катеров мэр предложил либо в другом месте, либо создать для них специальный мол.

— Люди десятилетиями использовали эту бухту для отдыха и купания, и мы обязаны вернуть им эту возможность. Яхты и катера есть у немногих, а возможность отдыхать и купаться в морском городе должны иметь все желающие. Прошу пересмотреть проект — здесь необходима комфортная набережная с пляжем. Я много общаюсь с жителями, знаю пожелания людей и буду защищать их интересы, — заявил Гуменюк на заседании рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта.

Один из проектов, который обсуждался на заседании

Один из проектов, который обсуждался на заседании

Фото: Администрация Владивостока

Такое же предложение было адресовано и ООО Специализированный застройщик «Строительные инновации плюс». Это компания собирается возвести несколько высотных жилых зданий в районе мыса Кунгасного. Мэр Владивостока порекомендовал пользователям разных земельных участков создать единый проект, включающий помимо многоэтажек, благоустроенную набережную.

— Прибрежная территория должна остаться общедоступной для всех горожан. Кроме того, это лицо города, один из его центральных районов, морской фасад, поэтому важно, чтобы проект был по-настоящему красивым и современным, и люди получили комфортное место для прогулок и отдыха, — сказал глава города.

А вот для участия в рассмотрении проекта постройки жилого многоэтажного дома рядом со зданием на Зои Космодемьянской, 16 пришли горожане — представители общественности. И компании «Система» сообщила, что готова выстраивать с жителями конструктивный диалог и решить ряд социальных вопросов.

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