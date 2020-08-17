По миллиону за каждый месяц бездействия смогут получить зоопарки Приморья

Зоопарки Приморья могут получить материальную поддержку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зоопарки Приморья, которым пришлось на время закрыть свои двери для посетителей из-за пандемии нового инфекционного заболевания, теперь получили возможность частично компенсировать свои расходы, сделанные в период вынужденного бездействия. В этом им поможет поддержка, выделяемая руководством региона.

По информации краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, средства на оказание помощи зоопаркам будут выделены из бюджета края – до 1 миллиона рублей за каждый месяц понесенных затрат с 25 марта по 6 июня. Именно в этот промежуток времени зверинцы и зоопарки оказались закрыты по распоряжения местных властей. С 6 июня учреждения получили послабления и возобновили деятельность, соблюдая все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.

«Средства предусмотрены на возмещение затрат на приобретение кормов для животных, содержащихся в зоопарке, оказание им ветеринарной помощи и плановых ветеринарных мероприятий, поддержание в рабочем техническом состоянии мест содержания», – уточнили представители министерства.

Напоминаем, в крае сохраняется режим повышенной готовности и жители должны в местах, где собирается значительное количество людей, соблюдать определенные правила эпидбезопасности, в частности, носить медицинские маски и выдерживать дистанцию в полтора метра от ближайшего человека.

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