Цифровые сервисы Сбербанка для бизнеса и населения признаны лучшими в Центральной и Восточной Европе

По результатам ежегодного исследования Global Finance Сбербанк и его система интернет-банкинга для юридических лиц Сбербанк Бизнес Онлайн признана лучшим корпоративным цифровым банком в России (Best Corporate/Institutional Digital Bank).

Всего Сбербанк получил 7 наград в различных номинациях премии Global Finance как лучший цифровой банк в Центральной и Восточной Европе для населения и бизнеса.

Онлайн-сервисы банка для юридических лиц победили в 4 номинациях:

- «Лучший интернет-банк» (Best Online Portal);

- «Лучший кэш-менеджмент» (Best Online Cash Management Services);

- «Лучший интегрированный официальный сайт банка» (Best Integrated Corporate Banking Site) – sberbank.ru, раздел для юридических лиц;

- «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management).

Сбербанк Бизнес Онлайн в виде веб-версии и мобильного приложения сегодня пользуются более 2,2 млн компаний, что позволяет им решать финансовые вопросы в режиме 24/7 из любой точки мира.

Цифровые сервисы банка для физических лиц (Best Consumer Digital Bank) одержали победу в 3 номинациях:

- «Самый инновационный цифровой банк» (Most Innovative Digital Bank);

- «Лучшее решение для оплаты счетов» (Best Bill Payment & Presentment);

- «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management).

Интернет-банком для частных клиентов Сбербанк Онлайн пользуются более 60 млн человек. С помощью мобильного приложения и веб-версии можно переводить деньги и платить за услуги, управлять своими банковскими продуктами и открывать новые, а также пользоваться финансовыми и нефинансовыми сервисами банка и компаний экосистемы.

Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбербанк многократно становился лауреатом премии в различных номинациях.