Завершены поиски без вести пропавшей 14-летней Ксении в Приморье

Эту ориентировку распространяли волонтеры "Примпоиска". Фото: ПРОО "Примпоиск"

В Приморье завершены поиски 14-летней Ксении Самохваловой из поселка Ливадия Приморского края. Девочка-подросток 12 августа вышла из дома по улице Ливадийской, 2 и перестала выходить на связь. О том, куда она направилась, Ксения также никому не сообщила.

Сразу после того, как 14-летняя Ксения перестала выходить на связь, родственники забили тревогу. Они обратились в полицию и к волонтерам ПРОО "Примпоиск".

Всем, кто решил помочь в поисках Ксении, было известно, что в день пропажи она была одета в платье черного цвета с белыми полосами спереди и сзади, либо платье тёмно-зеленого цвета, на ней также были босоножки с бусинками. Рост Ксении около 165 сантиметров, среднего телосложения, светлые коротко стриженные волосы и голубые глаза.

Поиски пропавшей Ксении завершились 16 августа. К счастью, ее нашли живой и невредимой и передали родственникам. Теперь ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Волонтеры ПРОО "Примпоиск" благодарят всех неравнодушных граждан, принимавших участие в поисках Ксении.