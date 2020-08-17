Ровно 90: Приморье подсчитало новых заразившихся COVID-19 за сутки

Всего выздоровевших в Приморье 6721 человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено за последние 24 часа в Приморском крае. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано сначала пандемии 8438 людей, инфицированных новым вирусом.

В крае от COVID-19 умер еще один человек. Общее количество летальных исходов от коварного заболевания — 98.

Список людей, сумевших избавиться от болезни, за последние сутки увеличился на 60 человек. Всего выздоровевших в Приморье — 6721.

Медики вновь обращают внимание жителей края на то, что заболеванию коронавирусом подвержены и дети. И даже если ребенок сам переносит болезнь легко, он может быть распространителем вируса. Именно так случилось в Пожарском районе, где был выявлен случай заражения женщины от своего ребенка, разразившегося вне дома.

Губернатор Олег Кожемяко в ходе заседания подчеркнул, что нельзя останавливать ни на сутки работу административных комиссий в Приморье.

В минувшие выходные в рейдах комиссий в крае приняли участие 209 сотрудников Росгвардии и 1131 сотрудник МВД. Было проверено в общей сложности 3675 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта и такси, базы отдыха и пляжей. Члены комиссий провели беседы с 3291 жителем региона. Составлены 163 протокола об административных правонарушениях.

— Наша задача — удержать ситуацию, чтобы 1 сентября не сорвалось, чтобы дети организованно пошли в школу. Поэтому продолжаем работу административных комиссий, в том числе по составлению списков и установлению перечня необходимого оборудования, которое нужно будет для начала учебного года, — заявил Кожемяко.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

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