Жители и гости села Валентин могут получить банковские услуги в отделении Почты России

«Зачастую отделения Почты России в удаленных населенных пунктах являются единственным местом, где можно получить банковские услуги. Концентрация внимания на работе социально значимых отделений почтовой связи в небольших поселениях позволяет сельским жителям получать почтовые и финансовые услуги в шаговой доступности, как и в любом городе», – отметил заместитель директора УФПС Приморского края АО «Почта России» Виталий Тулин.

Операторы почтовой связи предоставляют такие услуги, как снятие наличных с карты любого банка и открытие счетов, в том числе для перечисления заработной платы, пенсии, пособий и других выплат. Кроме этого, в почтовом отделении можно оформить банковский вклад, подать заявку на кредит, получить бесплатную дебетовую карту российской платежной системы МИР. Действуют специальные условия для пенсионеров, есть отдельные банковские продукты для покупателей интернет-магазинов, оформляющих доставку своих заказов через Почту России.

Посетители Почты России могут оплатить банковской картой почтовые услуги, в том числе отправку посылок и экспресс-доставку, а также покупку конвертов, марок, канцелярской продукции, печатной периодики и различных товаров. Помимо этого, клиенты любого банка могут снимать наличные средства, а клиенты Почта Банка – ещё и вносить деньги через кассовое решение Почты России. Эта услуга остается востребованной в небольших населённых пунктах, где нет отделений банков или банкоматов.

Отметим, сегодня в каждом втором почтовом отделении Приморского края можно получить банковские услуги. Количество банковских окон в сельских отделениях Почты России будет расти за счет подключения удаленных сел к интернету.