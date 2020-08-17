Экологически чисто: ветрогенераторы собираются поставить в поселках Приморья

Власти Приморья собираются приобретать технику отечественного производства Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Ветроэлектростанции планируют возвести в приморских поселках Терней и Светлая. Таким образом энергетики хотят увеличить надежность электроснабжения и уменьшит расходы на выработку электроэнергии.

Это совместный проект краевого предприятия «Примтеплоэнерго», краевого агентства газоснабжения и энергетики и Инвестиционного агентства Приморского края.

— В Тернее и Светлой Тернейского района планируется строительство пяти ветротурбин мощностью один мегаватт каждая для обеспечения жителей альтернативным электроснабжением в дополнение к функционирующим дизельным электростанциям, — рассказал генеральный директор краевого предприятия «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов.

Для воплощения проекта собираются привлечь производителя ветротурбин ГК «Инновационные системы». Планируется установить оборудование нового поколения — двухроторные ветротурбины. Они способны обеспечивать максимальную выработку электроэнергии и сохранять постоянные параметры напряжения почти при любой скорости ветра. Эта техника может работать и в условиях непогоды: при порывистом ветре, шторме и ливне. Турбины полностью безопасны и экологически чисты. К тому же эти агрегаты почти бесшумны.

Срок окупаемости ветрогенераторов, по прикидочным оценкам, составит 5-6 лет. Но сначала проект должен пройти этап проектирования и государственной экспертизы.

Как утверждает заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, создать альтернативные источники энергии власти планируют не только в Тернейском районе.

— Мы вели переговоры с иностранными компаниями, в частности, японскими, однако их оборудование слишком дорогое, поэтому сейчас рассматривается продукция российских заводов, — прокомментировала Елена Пархоменко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14