Все по плану. Медицинские учреждения Приморья возобновляют оказание плановой помощи

Лечащий врач должен оформить направления на обязательные лабораторно-инструментальные исследования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плановая медицинская помощь возвращается в лечебные учреждения Приморского края. Возобновляются ранее намеченные госпитализации и операции больных. Как сообщила журналистам краевой министр здравоохранения Анастасии Худченко, несколько дней назад люди, живущие на территориях региона, приравненных к районам Крайнего Севера, уже получили возможность лечиться планово.

— Мы открыли больницы во всех северных районах, поскольку они прошли проверку, — заявила зампред правительства края.

Конкретизируя, Худякова рассказала, что речь идет о центральных районных и городских больницах в населенных пунктах: Дальнегорск, Пластун, Ольга, Лазо и Кавалерово.

Высокопоставленная чиновница обрисовала схему оформления больного человека на плановую госпитализацию. Сначала нужно прийти на прием к лечащему врачу или фельдшеру. Он выпишет направления на проведение обязательных лабораторно-инструментальных исследований, среди которых непременно должен быть тест на COVID-19 методом ИФА. По словам Анастасии Худяковой, результаты ИФА-диагностики пациенту выдают уже на второй-третий день после теста.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, сейчас в регионе допуск к возврату плановых госпитализаций уже есть у трех с лишним десятков медицинских учреждений.

Напоминаем, в крае сохраняется режим повышенной готовности и жители должны в местах, где собирается значительное количество людей, соблюдать определенные правила эпидбезопасности, в частности, носить медицинские маски и выдерживать дистанцию в полтора метра до ближайшего человека.

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