Фатальная ошибка: два человека погибли в ДТП на трассе «Осиновка-Рудная Пристань»

ДТП на трассе "Осиновка-Рудная Пристань". Фото: пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский»

17 августа на автодороге «Осиновка-Рудная Пристань» произошло ДТП, в котором погибло два человека.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 68-летний водитель автомашины Toyota Raum, двигался из Арсеньева в сторону села Таежка. Делая разворот, мужчина не убедился в безопасности маневра и его машина столкнулась с автомобилем Toyota 4Runner.

Водитель Raum и его 72-летняя пассажирка погибли на месте. Остальные участники дорожного движения не пострадали.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства происшествия, причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию. По данным пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский», назначено проведение ряда исследований.

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