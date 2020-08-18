«Диванную» интернет-мошенницу задержала полиция в Уссурийске

В качестве предоплаты продавец попросил перевести ему 5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска задержали молодую мошенницу из Уссурийска, которая обманывала людей с помощью интернета.

Жительница Артема решила приобрести диван, нашла соответствующее объявление о продаже во Всемирной паутине и связалась с продавцом, чтобы обговорить условия сделки. В качестве предоплаты продавец попросил перевести ему 5 тысяч рублей, но как только деньги были отправлены перестал выходить на связь. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Как только деньги были переведены "продавец" перестал выходить на связь. Фото: пресс-служба ОМВД России по Артему

Стражи правопорядка разыскали предполагаемого лжепродавца в Уссурийске. Им оказалась 23-летняя женщина, которая в прошлом году уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также кражу. Тогда суд назначил аферистке наказание — два года лишения свободы условно.

В ходе следствия установлена причастность гражданки к мошенничеству, совершенному в апреле текущего года. Она дала признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщила пресс-служба ОМВД России по Артему.

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