Не дали выйти на свободу мошеннику из Владивостока, «кинувшему» людей на 97 миллионов рублей

Прокуратура не согласилась с досрочным освобождением мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях помешал досрочно выйти на свободу мошеннику, обманувшему людей более, чем на 97 миллионов рублей.

В сентябре 2016 года Первореченский районный суд Владивостока по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» осудил местного жителя на 9 лет исправительной колонии общего режима.

Мошенник обещал потенциальной жертве привезти автомобиль из Республики Корея, получал полную или частичную оплату за машину и ее доставку во Владивосток, а затем «кидал» клиента.

Уже в этом году, не отсидев и половины срока, по ходатайству об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания жулик намеревался выйти на свободу. И такое постановление было принято Хасанским районным судом. Однако вмешалась прокуратура.

Было установлено, что осужденный из многомиллионного ущерба, причиненного потерпевшим, возместил только 5 тысяч рублей. Не согласившись с досрочным освобождением афериста, прокурор внес апелляционное представление.

Суд апелляционной инстанции отменил постановление Хасанского районного суда и направил материалы дела на новое рассмотрение, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

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