Кино в «шахматном порядке»: губернатор Приморья подписал решение оперштаба по кинотеатрам

Места для зрителей должны обрабатывать раз в два часа Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в понедельник, 17 августа, подписал решение оперативного штаба по борьбе с COVID-19 о том, что в кинотеатрах и театрах края зрителям предоставят только половину от имеющихся мест в залах.

Кроме того, обязательна рассадка людей в шахматном порядке, зрительские места должны обрабатывать раз в два часа, а кафе и буфеты будут работать только навынос.

Также непременным условием для того, чтобы кинотеатр открылся, является наличие отдельного входа в него. То есть кинозалы, расположенные в крупных торговых центрах и не имеющие своего входа-выхода на улицу, пока останутся закрыты.

Естественно, что и должны соблюдаться и другие санэпидтребования Роспотребнадзора в период действия режима повышенной готовности.

Мониторить выполнение этих требований поручено главам муниципальных образований и минпромторгу Приморского края.

Театры и кинотеатры, прошедшие и непрошедшие необходимую проверку, будут внесены в реестр.

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