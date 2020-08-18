Ковидные госпитали Приморья готовы вернуть часть коек

Часть коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, можно отдать другим больным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 в Приморском крае на протяжении 12 дней постепенно становится меньше. Фактически с 5 по 18 августа этот показатель снизился приблизительно на 10 человек.

Стабилизация динамики заражаемости коронавирусной инфекцией закономерно вывела власти региона на вопрос пересмотре назначения некоторого количества больничных коек, зарезервированных под пациентов с диагнозом «коронавирус». Теперь неиспользуемые места можно отдать для медпомощи людям с другими заболеваниями.

По словам краевого министра здравоохранения Анастасии Худченко, в данный момент в регионе занято около 63% коечного фонда, выделенного под больных COVID-19. Это позволяет, например, в Находкинской больнице в скором времени отказываться от отделения в бухте Отрада для легких форм и поэтапно возвращать всю больницу в режим привычной работы, действовавший ранее.

Вместе с тем региональный Минздрав продолжает отмечать достаточно высокий уровень заражаемости новой инфекцией жителей края.

— На сегодняшний день в Приморье фактически нет районов, где не было бы зарегистрированных случаев. На отдаленных территориях это, в основном, завозные истории, — сообщила зампред правительства края.

К сегодняшнему дню в общей сложности на территории Приморского края зафиксировано 8,5 тысячи случаем заражения коварным вирусом. Действие режима повышенной готовности на территории региона продлено бессрочно, до особого распоряжения об отмене. Обязательным является соблюдение антиковидных требований Роспотребнадзора, среди которых масочный режим и соблюдение безопасной дистанции в полтора метра между людьми.

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