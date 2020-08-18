Аппетиты аптечных сетей ограничат

«Единая Россия» подготовила законопроект, который поможет ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей и продвигать недорогие отечественные препараты. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания с профильными министерствами и ведомствами о доступности лекарств, которое прошло на площадке партии.

«Во-первых, мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20 процентами. Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах», — рассказал Турчак.

Понятие «аптечная сеть» необходимо ввести в законодательство, чтобы предлагаемые нормы не касались отдельных аптек, что сделает доступ для них более справедливым. Это — один из ключевых моментов законопроекта.

Также «Единая Россия» выступает за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств пятью процентами от оборота именно аптечной сети.

«Сегодня по разным оценкам производители платят от 10 до 30 процентов стоимости лекарств в качестве дополнительного вознаграждения аптечным сетям за продвижение своих препаратов. Конечно, так или иначе все это закладывается в цену для покупателей», — отметил секретарь Генсовета партии.

Кроме того, в «Единой России» предлагают обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов.

«Это даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в этой сфере», — считает секретарь Генсовета партии.

Профильные министерства и ведомства — Минздрав, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Росздравнадзор — принципиально поддержали законопроект.

Президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Сергей Колесников отметил, что законопроект нужно принимать срочно, потому что он «уже залежался» — эксперты, в свою очередь, готовы дорабатывать его совместно с партией.

Ожидается, что законопроект будет принят во всех трех чтениях уже в осеннюю сессию. Для этого партия соберет предложения от всех заинтересованных сторон — чтобы подготовить окончательную версию документа.

Как сообщила региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева, за последнее время цены на жизненно важные лекарственные препараты на территории региона не поднимались, а потому отсутствует и круг проблем, сопровождающих повышение стоимости препаратов.

«Ценообразование на препараты сегодня в Приморье является устойчивым – оно контролируется Министерством здравоохранения РФ и Росздравнадзором. Ситуация является стабильной, и лекарственное обеспечение в крае осуществляется в полном объеме, что касается и льготной категории граждан - всё предоставляется согласно программе государственной гарантии», - заявила Курлеева.