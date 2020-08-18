В Приморье уменьшается суточное количество зараженных COVID-19

Сейчас в Приморье насчитывается 8527 человек, которым был поставлен диагноз коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

89 новых заразившихся коронавирусом обнаружено за 24 минувших часа в Приморье. Снижение количества ежедневно выявляемых случаев заболевания продолжается с 5 августа. Сейчас в крае насчитывается 8527 человек, которым был поставлен диагноз.

При этом число приморцев, победивших COVID-19, в два раза превысило показатели предыдущего расчетного периода. За последние сутки списки выздоровевших житель Приморья увеличились на 121 человека. Всего коронавирусную инфекцию успешно перенесли 6842 приморца.

Не справился с новой болезнью еще один человек. С начала эпидемии в регионе зафиксировано 99 летальных исходов из-за коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14