Закрыть по-новой пришлось почти 50 предприятий в Приморье, не соблюдавших санэпидправила

Организации, не соблюдающие правила режима повышенной готовности, могут быть вновь закрыты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Приморья привели в исполнение свои неоднократные обещания повторно приостановить деятельность тех организаций, которые не соблюдают требования Роспотребнадзора, связанные с пандемией. 48 предприятий были временно закрыты за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Они смогут возобновить свою работу только после устранения выявленных замечаний и прохождения необходимой проверки на допуск к открытию.

Согласно данным, которые были приведены на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморье, административные комиссии, которые каждый день следят за соблюдением режима повышенной готовности, за сутки проверили в общей сложности 2080 объектов общественного питания, торговых точек, пляжей и баз отдыха, единиц общественного транспорта, включая такси. В совместных рейдах помимо представителей муниципалитетов участвовали 125 сотрудников Росгвардии и 564 сотрудника МВД.

Провели разъяснительную работу с 1568 гражданами, составили 107 протоколов об административных правонарушениях.

Напоминаем, в крае бессрочно действует режим повышенной готовности до особого распоряжения главы региона. Жители Приморья должны в местах, где собирается значительное количество людей, соблюдать определенные правила эпидбезопасности, в частности, носить медицинские маски и выдерживать дистанцию в полтора метра до ближайшего человека.

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