Салон буквально разворотило, есть пострадавшие. На приморской трассе лоб в лоб столкнулись грузовик и микроавтобус

Переднюю часть микроавтобуса буквально разорвало Фото: принтскрин видео.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие сковало движение на приморское трассе. Микроавтобус и грузовик столкнулись в Штыково. На месте ЧП сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Столкновение оказалось лобовым. Кто именно из водителей нарушил правил дорожного движения – предстоит выяснить специалистам. Сейчас инспекторы занимаются оформлением аварии. По предварительным данным, пострадали три человека. Понадобилась помощь спасателей, чтобы вытащить из искореженного авто людей.

Машины не поделили довольно узкий участок дороги, поэтому в считанные минуты образовался затор во всех направлениях. По словам местных жителей, подобные ДТП в этом месте происходят с печальным постоянством. Причины в основном одни и те же – несоблюдение скоростного режима, дистанции и банальная невнимательность.

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