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Общество

Очередная жертва телефонных жуликов в Приморье лишилась 180 тысяч рублей

Мужчина собственноручно перевел деньги со своего счета на счет аферистов
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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Доверчивый приморец лишился около 180 тысяч, следуя "инструкциям" телефонных мошенников

Доверчивый приморец лишился около 180 тысяч, следуя "инструкциям" телефонных мошенников

Фото: pixabay.com

Доверчивость 35-летнего жителя Владивостока сыграла на руку телефонным мошенникам. Мужчина ответил на звонок с незнакомого телефонного номера и пообщался с женщиной, назвавшейся работницей службы безопасности банка.

Дама с приятным голосом сообщила, что банк обнаружил попытку перевода денег со счета мужчины, после чего поинтересовалась номером банковской карты и суммой, на ней лежащей. Наемный гражданин безропотно продиктовал цифры, а затем, по просьбе «работницы банка» перевел со своего расчетного счета на якобы резервные счета банка около 180 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

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