Остров Русский обзавелся велосипедными дорожками

Скоро на этом участке дороги появятся также специальные дорожные знаки Фото: Администрация Владивостока

Велодорожки появились на острове Русский вдоль дороги, ведущей в поселок Канал. Работы по их обустройству заканчивают специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий».

Сотрудники организации отмечают, что в прошлом году в этом месте на острове появилось 8 километров дорог с новым асфальтовым покрытием и теперь великолепные виды привлекают сотни любителей велопрогулок. Для безопасности горожан принято решение оборудовать велодорожки.

Сейчас работники предприятия наносят разметку, обозначая участки, выделенные для велосипедистов. Дорожки сделаны по обеим сторонам трассы. Скоро на этом участке дороги появятся также специальные дорожные знаки.

Помимо уже упомянутых 8 километров новой дороги, на острове Русский отремонтировано 3,5 километра дороги, ведущей в поселок Поспелово, а также почти 2,5 километра — к Парису и около 2 километров — на улице Экипажной.

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