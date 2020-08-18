АО «Восточный Порт» направило в бюджет Приморья более 1 млрд рублей

Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля – АО «Восточный Порт» сохранило лидирующие позиции одного из крупнейших налогоплательщиков региона. За первую половину 2020 года налоговые отчисления предприятия в региональный и местный бюджеты составили 1 млрд 60 млн рублей. В федеральный бюджет перечислено свыше 158 млн рублей, ещё 287 млн рублей направлено во внебюджетные фонды. Всего в бюджеты разных уровней АО "Восточный Порт" заплатило более 1,5 млрд рублей.

Предприятие традиционно является «якорным» налогоплательщиком региона, по итогам 2019 финансового года стивидорная компания вошла в первые 5 крупнейших налогоплательщиков Приморского края – общие отчисления предприятия составили 2,7 млрд рублей. Из них почти 70% – в бюджеты края и муниципалитета. Их средства направляются непосредственно на реализацию задач Приморья и Находкинского городского округа, на территории которого работает АО «Восточный Порт».

Налоговая политика является одним из основных направлений социальной стратегии АО «Восточный Порт», направленной на рост профессиональных кадров, благополучие их семей и развитие социального климата в регионе деятельности компании. На сегодняшний день благодаря выстроенной системе инвестиций в кадры на предприятии работают свыше 2200 высококвалифицированных сотрудников. Средняя зарплата в АО «Восточный Порт» на 80% выше среднего уровня по Приморскому краю. Соответственно, одним из самых высоких в Приморье является объем отчислений стивидорной компании по налогу НДФЛ. Косвенно рост платежей в региональные бюджеты стимулируется благодаря покупкам квартир. Действующая жилищная программа АО «Восточный Порт» позволяет портовикам самим выбирать жильё и приобретать его без переплаты процентной ставки за ипотечное кредитование.

– Безусловно, сегодня мы несём ответственность не только перед нашими сотрудниками, но и перед жителями территории, на которой работаем. Способствуя реализации социальных проектов Врангеля, Находки и Приморского края, «Восточный Порт» обеспечивает приток стабильных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, – подчеркнул управляющий директор предприятия Вадим Байбак.