Во Владивостоке появилось граффити, посвященное Дню Победы

Арт-объект появился во Владивостоке на улице Гамарника Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Во Владивостоке на здании по адресу Гамарника, 18, рядом с храмом Порт-Артурской иконы Божией Матери появился новый арт-объект. Стену украсила фреска патриотического содержания: дети и женщины, встречающие вернувшихся с полей битв Великой Отечественной бойцов Красной Армии.

Создали рисунок на стене представители движения «Православная молодежь Приморья». Они выиграли грант на конкурсе патриотических граффити «История в красках». В свою очередь организаторами конкурса стали департамент по делам молодежи края и АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края».

— Ребята получили грант в размере 50 тысяч рублей на реализацию своей инициативы«, — сообщила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, конкурс стал одним из череды мероприятий проекта «Улица Героев», проводимого в рамках Года памяти и славы и приуроченного к юбилею Великой Победы.

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