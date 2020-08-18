В Приморье новый министр культуры

Елена Бронникова стала региональным министром культуры и архивного дела
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова назначена региональным министром культуры и архивного дела. Изменения в структуре правительств края появились на официальном сайте.
Напомним, Елена Бронникова до этого момента курировала вопросы труда и социальной политики, культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, охраны объектов культурного наследия. Эти функции за ней сохранились.
Ранее в администрации края чиновница руководила департаментом культуры, а еще ранее трудилась в должности заместителем главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам социальной сферы.
Предшественник Бронниковой на посту местного министра культуры Максим Бурдело ушел с должности по собственному желанию 6 августа. Как он утверждает сам, причиной стали проблемы со здоровьем.
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