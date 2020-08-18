Владивосток собирает стадионы

Стадионы строят сразу для всего микрорайона. Фото: Анастасия Котлярова

ЖДУТ И ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ

Сразу возле двух школ Владивостока - № 39 на Эгершельде и № 51 на Вострецова - сегодня слышится шум техники и работают экскаваторы. Сейчас здесь ведется планировка территории и дренажные работы. Но совсем скоро появятся футбольные поля, ямы для прыжков в длину, беговые дорожки, площадки для игр в волейбол и баскетбол. А возле школы № 39 даже запланирована и площадка для игры в сквош.

Как идут работы, проконтролировал лично глава города Олег Гуменюк. По его словам, завершится строительство современных многофункциональных площадок уже в этом году. Главная особенность этих объектов – они будут открыты как для школьников во время образовательного процесса, так и для всех желающих после окончания уроков. Это преимущество уже оценили жителей микрорайонов возле школ № 58 и 60, где аткие стадионы построили уже в июне. Так что ждут их и дети, и взрослые.

Еще один важнейший спортивный объект на Эгершельде, который проинспектировал Олег Гуменюк, - современный спорткомплекс на Казанской. Трехэтажное здание вместит в себя два тренажерных зала, большой зал для общей физической подготовки, тир, холл-балкон для зрителей, а также душевые и комнаты для переодевания. Мэр отметил видимые изменения на объекте, где сейчас укладывают металлические перекрытия для второго этажа и занимаются благоустройством прилегающей территории. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.

После окончания первого этапа реконструкции «Авангарда» специалисты сразу начнут подготовку ко второму. Фото: Анастасия Котлярова

СПОРТ – В АВАНГАРДЕ

Еще один спортивный объект переживает свое второе рождение. Речь про один из главных стадионов дальневосточной столицы - «Авангард», где ведется глобальный ремонт. Олег Гуменюк вместе с представителями городского управления физической культуры и спорта побывал здесь 15 августа, пообщался с подрядчиком и выяснил, на каком этапе сейчас работы.

На данный момент проводится демонтаж старого техпарка, административного корпуса и ограждения трека. Также подрядной организации предстоят самые важные работы - обустройству и переносу инженерных коммуникаций.

- Это важный проект для города. Спидвей и стадион «Авангард» любят десятки тысяч наших жителей, многие приходят посмотреть на соревнования целыми поколениями. Ещё мой отец приводил меня сюда совсем маленьким. Потом и я своих детей познакомил со спидвеем и легендарной нашей командой «Восток». Важно, чтобы ремонт был проведен на высочайшем уровне и в установленный срок, - подчеркнул глава города.

Как рассказали специалисты, реконструкция будет вестись в два этапа. В рамках первого этапа будет отремонтирована нижняя часть стадиона. Здесь появится также универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол.

Запланировано строительство двухэтажного административно-бытового комплекса, где будет обустроен техпарк для обслуживания мототехники команд. Стадион оборудуют системой видеонаблюдения, освещения, LED-экранами для трансляции соревнований и шумопоглащающими экранами. По периметру трека будет смонтировано новое ограждение и проведено освещение.

Олег Гуменюк. Фото: Анастасия Котлярова

ДОСЛОВНО

«Много всего сейчас делаем для того, чтобы жители и их дети могли заниматься спортом. Это и пришкольные стадионы, и современный спорткомплекс возле школы №6, и придомовые спортивные площадки с тренажерами, и ремонт такого крупного спортивного объекта, как стадион «Авангард». Еще больше всего запланировали на будущее», - поделился глава Владивостока Олег Гуменюк.