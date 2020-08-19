Облачно, морось и дождь: синоптики дали неутешительный прогноз на 19 августа

В Приморье сегодня будет дуть южный, а днем северный и северо-западный ветер. Воздух прогреется до 28°C

Сегодня, 19 августа, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Облачно, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, а в отдельных районах стоит ждать ливней с грозами. Ветер южный, днем северный, северо-западный умеренный, а воздух прогреется ночью до 22°C., днем до 28°C.

Во Владивостоке в первой половине дня синоптики прогнозируют облачность и морось, временами переходящую в дождь. Во второй половине дня прольется небольшой дождь, который усилится к вечеру. Местами туман. Ветер южный умеренный, во второй половине дня северный сильный. Температура воздуха ночью 19...21°C, днем 23...25°C.

В Уссурийске с самого утра будет облачная погода и небольшой дождь. Такая погода сохранится здесь весь день. Ветер южный, утром северный умеренный. Температура воздуха ночью 20...22°C, днем 23...25°C.

В Находке днем переменная облачность, а вечером небольшой кратковременный дождь. Ветер южный слабый, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 20...22°C, днем 28...30°C.

Температура воды в Амурском заливе +23°С, в бухте Находка +22°C, в заливе Посьета +26°C.