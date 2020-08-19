Завершены поиски без вести пропавшего 16-летнего Владислава в Приморье

Волонтеры и полицейские завершили поиски пропавшего подростка из Приморья

В Приморье завершены поиски 16-летнего Владислава Мокроусова. Подросток 6 августа вышел из дома в Лесозаводске и бесследно исчез. Он перестал отвечать отвечать на звонки, а когда выяснилось, что его друзья также не знают, где может находиться парень, родственники забили тревогу.

К поискам пропавшего юноши подключились полицейские и волонтеры ПРОО "Примпоиск". Известно, что в день пропажи Владислав был одет в черную куртку «бомбер», розово-белую футболку поло, черные джинсы и черные кроссовки. на вид парню около 16 лет, рост около 183 см., худощавого телосложения, карие глаза, волосы темно-русые, стрижка короткая, носит очки.

Информацию о пропавшем Владиславе распространили в социальных сетях. Вскоре, поиски принесли результат. Владислав был найден живым и невредимым 18 августа. Волонтеры ПРОО "Примпоиск" благодарят всех неравнодушных граждан, принимавших участие в поисках юноши.