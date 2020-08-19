Жительница Приморья, по вине которой погибли дети, проведет в колонии-поселении два года

Женщина не уследила за своими детьми, которые пошли гулять к замерзшему пруду Фото: pixabay.com

Жительница села Летно-Хвалынское признана судом виновной в причинении смерти по неосторожности. Она не уследила за своими двумя детьми, которые ушли на замерзший пруд и провалились под лед.

В суде установлено, что все произошло еще в октябре 2019 года. Мать двоих детей возрастом 3 года и 7 лет на протяжении всего дня распивала спиртные напитки. Дети были предоставлены сами себе, их никто не остановил, когда им захотелось погулять и выйти за пределы детской площадки во дворе дома.

Дети направились в сторону замерзшего пруда, но лед был еще неокрепшим. Они провалились под воду и не смогли выбраться, в результате чего захлебнулись.

Находясь в сильном алкогольном опьянении, женщина только вечером опомнилась, что ее дети еще на улице. Однако не найдя их возле дома, вернулась домой и легла спать.

Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.