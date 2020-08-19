Подводные роботы начали «битву» в море возле Владивостока

Конкурсные задания будут выполнять более 20 команд. Фото: сайт aquarobotech.ru

Во Владивостоке начались Третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике «Аквароботех-2020. Восточный бриз». Конкурсные задания будут выполнять более 20 команд силовых ведомств и организаций-разработчиков безэкипажных катеров, автономных (АНПА) и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА).

В первом этапе соревнований, который до 22 августа будет проходить на открытой воде Амурского залива, участникам предстоит выполнить задания, среди которых обследование подводных частей кораблей, кабельных линий и трубопроводов, боносетевых заграждений, донной поверхности акватории, выполнение подводно-технических работ и поиск объектов.

Как сообщает пресс-служба организатора соревнований Фонда перспективных исследований, на первенстве будут представлены как серийно производящиеся морские робототехнические комплексы, так и опытные разработки.

В соревнованиях примут участие расчеты Тихоокеанского, Балтийского, Северного и Черноморского флотов, частей центрального подчинения Минобороны России, ФСО России, Росгвардии, МЧС России, команды Института проблем управления им. Трапезникова РАН, ООО «Современные морские технологии», Института проблем морских технологий ДВО РАН, АНО Центр технического творчества молодежи «Техносфера» и АО «Концерн «Моринсис-Агат».

Во втором этапе соревнований с 22 по 26 сентября на территории Морского государственного университета (МГУ) имени адмирала Невельского по направлениям ТНПА и АНПА выступят команды российских вузов.

Соревнования «Аквароботех» проводятся с 2018 года. Их организатор Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Минпромторга, Минобороны, МЧС, Минтранса, Минобрнауки и ряда организаций.

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