«Бери на таран»: во Владивостоке водитель малолитражки решил проучить дальнобойщика

Действия автомобилиста попали на регистратор Фото: принтскрин видео.

Водитель длинномера, который едва не врезался в малолитражку во Владивостоке, поделился занимательным видео с регистратора. Дальнобойщик обратился к общественности с вопросом – Что движет автомобилистами, которые рискуя собой лезут перед фурой? Мнения сторон разделились.

На кадрах отчетливо видно, как Toyota Vitz пытается втиснуться в среднюю полосу на Постышева, где дорога начинает сужаться. При этом водитель даже не включает поворотник, уверенно въезжая перед фурой. И судя по всему, считает себя абсолютно правым.

Подрезал, вклинился – полбеды, но на этом история не закончилась. За то, что «его Величество» не пропустили сразу, владелец малолитражки решил проучить дальнобойщика, резко тормозя перед большегрузом. К счастью, у водителя большегруза оказалась хорошая реакция, да и скорость тяжеловес еще не успел набрать.

Однако несмотря на очевидные нарушения ППД, мнения подписчиков популярного атомобильного сообщества разделились.

«Надо было таранить до Первой речки», «Тупость и борзость. Неуважение к другим участникам дорожного движения», «Камазистам я вообще советую в таких случаях не тормозить. Тараньте напролом, что будет, то будет», – считает часть подписчиков.

Нашлись и те, кто встал на сторону дорожного мстителя.

– А зачем водители фур вылезают во второй и третий ряд и там тащатся? Уйди вправо и там ползи. И никто перед тобой не будет тормозить, показывая, что ты мешаешь людям. Это касается и автобусников, – высказал свое мнение другой житель Владивостока.

Справедливости ради стоит отметить, что на Постышева фуре некуда было прижиматься, справа находится автобусная остановка и выделенная полоса, въехать на которую можно практически на Второй речке.

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