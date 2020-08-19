За граффити — штраф, за «закладки» — срок. Полиция Владивостока задержала граффера-драгдилера

Граффити с "рекламой" наркотиков не редкость на улицах городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой суд во Владивостоке рассмотрел материалы дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров».

Граффити с рекламой наркотиков обнаружили на стене дома на улице Анны Щетининой сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков полиции Владивостока. Они же разыскали и автора рисунка. Оказалось, что парень кроме создания «тематических граффити» занимался изготовлением и сбытом наркотических средств посредством «закладок». И хотя художник еще был несовершеннолетним, по российским законам уголовная и административная ответственность за такое правонарушение наступает с 16 лет.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Материалы были направлены в мировой суд для принятия решения. Суд назначил молодому человеку штраф в размере 4 тысяч рублей.

Также возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По статье 228.1 УК РФ граффер-драгдилер может лишится свободы на срок до 15 лет. Расследование продолжается, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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