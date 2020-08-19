Автобус с людьми загорелся на трассе в Приморье

Заднюю часть пассажирского транспорта охватило огнем Фото: 25.mchs.ru

ЧП с пассажирским автобусом случилось на 539 километре трассы Хабаровск – Владивосток, в Спасском районе, не доезжая до поворота на село Красный Кут. Транспортное средство, в котором находились пассажиры, вспыхнуло посреди дороги. К счастью, люди смогли оперативно выбраться из салона, обошлось без пострадавших.

Огонь охватил заднюю часть Daewoo, колеса и колесные арки. Тревожный вызов в пожарно-спасательную службу города Спасск-Дальний поступил утром, в 07:39. Как сообщает пресс-служба ведомства, уже спустя 6 минут на место прибыл расчет огнеборцев. В 07:47 огонь удалось локализовать, а в 08:00 полностью ликвидировать.

Специалисты считают, что пожар мог возникнуть из-за перегрева тормозных колодок. Пламя успело распространиться на 4 квадратных метра. По предварительным данным, автобус принадлежит одному из местных предприятий и перевозил рабочих. В тушении участвовали 4 сотрудника МЧС и 1 спецмашина.

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