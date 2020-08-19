За сутки на COVID-19 протестировали более 2 тысяч приморцев

Общая цифра обследованных на коронавирус в Приморье приближается к 275 тысячам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вновь 89 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Приморском крае, рассказала в своем докладе на очередном заседании краевого оперштаба по борьбе с COVID-19 глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская. Точно такое же число зараженных людей было зафиксировано вчера, 18 августа.

За минувшие 24 часа в регионе через специализированные лаборатории по выявлению нового вируса прошли и были обследованы на наличие инфекции 2047 человек. Количество людей, обследованных в крае, на сегодня составляет уже более 10% от всех живущих в Приморье. Общая цифра обследованных подошла к отметке в 275 тысяч.

За всю историю пандемии в крае вирус был обнаружен у 8616 человек. Сумели выздороветь 6921 приморцев, из них 79 избавились от диагноза COVID за истекшие сутки.

Темп прироста заболеваемости COVID-19 на данный момент составляет 1,04% и, по утверждению специалистов, число выявляемых случаев заражения все еще считается высоким.

Административные комиссии в регионе проверили за сутки более 2250 торговых точек, единиц общественного транспорта, включая такси, предприятий общественного питания, пляжей и баз отдыха. Члены комиссий составили 127 протоколов об административных правонарушениях. По 11 фактам выявленных нарушений суды назначили штрафы.

Напоминаем, в крае бессрочно действует режим повышенной готовности до особого распоряжения главы региона. Жители Приморья в местах, где собирается значительное количество людей, должны соблюдать правила эпидбезопасности, в частности, носить медицинские маски и выдерживать дистанцию в полтора метра до ближайшего человека.

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