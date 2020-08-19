Курс на внутренний туризм: где проводят выходные приморцы

«МТС» рассказала о последних трендах посещения приморцами популярных мест летнего отдыха. Летом 2020 года ТОП-3 самых популярных локаций возглавили пляжи в районе Шаморы, Волчанца и Андреевки.

Самым многолюдным местом летнего отдыха в этом году стала бухта Лазурная, больше известная как Шамора. Интересно, что в 2019 году она не вошла даже в ТОП-5 популярных рекреаций. Но в этом году близость к городу, развитая инфраструктура и роскошный песчаный пляж сделали Шамору самым популярным местом отдыха во Владивостоке. По данным аналитиков МТС, мобильный трафик здесь вырос на 32% по сравнению с прошлым годом.

Совсем немного Шаморе уступил пляж в поселке Волчанец, вблизи Находки. В прошлом году это место отдыха было на третьем месте по популярности, а в этом улучшило свои позиции у отдыхающих – трафик здесь вырос 42%. Особенно востребован пляж у семей с детьми: здесь большой выбор жилья, длинная и широкая песчаная полоса, а также небольшая глубина.

Замкнули тройку лидеров пляжи в селе Андреевка, Хасанского района. Приморская «Мекка» пляжного туризма в тройке лидеров уже второй год подряд, а этим летом трафик здесь еще подрос на 30% по сравнению с 2019 годом. Растущая популярность Андреевки неудивительна — рядом находятся одни из самых живописных мест в Приморском крае: бухты Витязь, Астафьева и Теляковского, Морской биосферный заповедник и мыс Гамова. Также в том районе сосредоточено большое количество баз отдыха на любой вкус.

В ТОП-10 популярных мест в Приморье также вошли другие пляжи, расположенные преимущественно в Хасанском районе и под Находкой: Рязановка, Зарубино, Ливадия, Безверхово, Анна, бухта Спокойная и остров Русский. В целом трафик в популярных местах отдыха Приморья этим летом вырос в среднем на 28% по отношению к прошлому году.

«Данные о предпочтениях мест отдыха приморцев нам помогает получить геоаналитика больших данных. Технология позволяет увидеть, как передвигаются люди внутри региона, из каких районов чаще всего приезжают во Владивосток, доезжают они до центра или рассредоточиваются по городу. На основе таких данных можно понять важные для развития инфраструктуры региона нюансы и спрогнозировать, где наиболее востребовано строительство жилья, где не хватает зоны отдыха или где в будущем нужно улучшить связь», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.