Стали известны подробности вакцинации от гриппа в Приморье

Большая часть привитых приморцев пройдет процедуру бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

Подготовка к сезонной прививочной кампании против гриппа в Приморье почти завершена. Прививки начнут делать 1 сентября и министерство здравоохранения края сообщило подробности предстоящего мероприятия.

В 2020 году медики планируют привить не менее 60% населения региона, то есть более миллиона человек. Причем большая часть приморцев сможет получить иммунитет бесплатно.

— За счет средств федерального бюджета будут прививать представителей групп риска: детей с 6 месяцев до 18 лет, граждан старше 60 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, работников медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, а также студентов и граждан призывного возраста, — сообщили представители краевого минздрава.

Но получить прививку бесплатно смогут не только представители групп риска. Для повышения доступности вакцины собираются привлечь средства страховых компаний и краевого бюджета.

Работодатели, желающие привить своих сотрудников, смогут либо заключить договор с медицинскими организациями, либо приобрести вакцину.

— Мы ждем «Совигрипп» для взрослых и, по большей части, для детей. Для младшей группы дополнительно поступит немного «Ультрикса»", — сообщила названия вакцин, которые будут использованы министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Продолжится прививочная кампания против гриппа в Приморском крае до 1 ноября.

Напоминаем, медики прогнозируют, что могут возникнуть смешанные формы инфекции: коронавирус — ОРВИ или коронавирус — грипп. Эти сочетания способны вызвать крайне тяжелые формы протекания заболевания. Специалисты призывают жителей Приморья принять участие в вакцинации.

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