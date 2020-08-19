Суд за зуб: у иностранца в Приморье полиция изъяла клык амурского тигра

Клык тигра, изъятый в Приморье у иностранного гражданина. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Сотрудники транспортной полиции Приморья обнаружили в жилище иностранного гражданина клык амурского тигра. 36-летний житель одной из стран Средней Азии, рассказал, что нашел фрагмент челюсти хищника в лесу в Надеждинском районе.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных». В настоящее время дело направлено в суд, а иностранец находится под подпиской о невыезде.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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