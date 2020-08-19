«Красивые» номера на полмиллиона рублей стащил у оператора сотовой связи житель Владивостока

Имея доступ к базам данных, мужчина незаконно переоформил более 50 «красивых» сим-карт Фото: pixabay.com

Следователь отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку окончил расследование уголовного дела против местного жителя, незаконно торговавшего «красивыми» телефонными номерами.

24-летний сотрудник одной из компаний сотовой связи в столице Приморья разработал схему незаконного переоформления и продажи номеров категории «золото» и «серебро». Имея доступ к базам данных, молодой человек незаконно переоформил более 50 «красивых» сим-карт. Своими мужчина нанес компании материальный ущерб на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку, в настоящее время расследование завершено. Гражданин полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Максимальное наказание, которое грозит предприимчивому «телефонисту» — лишения свободы на срок до 6 лет.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения, по существу.

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