В Приморье «Диктант Победы» пройдет на корабле и в президентском кадетском училище

Количество участников акции «Диктант Победы» в Приморском крае может значительно увеличиться. По сообщению координатора партийного проекта «Историческая память» Анны Алеко, к акции подключаются новые организации к уже имеющимся.

«Благодаря тому, что оргкомитет «Наша победа» призвал все военные структуры также принимать участие в «Диктанте Победы», количество площадок у нас приближается к 70. Это является важным показателем для нашего региона, так как в прошлом году исторический тест писали всего на 4 площадках», - рассказала Алеко.

Она сообщила также, что в 2020 году можно зарегистрироваться на любой площадке, регистрация уже началась на портале «Диктанта Победы».

Среди ведомств, заявивших о своем участии во всероссийском историческом тесте силовые ведомства — МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут «Диктант Победы» в том числе в своих профессиональных учебных заведениях. К примеру, в Приморском крае это Дальневосточная пожарно-спасательная академия и Владивостокское президентское кадетское училище.

Как сообщил заведующий отделом воспитательной работы филиала «Нахимовское военно-морское училище» во Владивостоке Николай Полонник, в акции примут участие 140 кадетов и 20 человек гражданского персонала.

«Диктант Победы» напишут и в море – на учебных судах «Мир», «Херсонес» и «Профессор Хлюстов». Последний базируется во Владивостоке. Планируется, что на борту учебно-производственного судна «Профессор Хдюстов» исторический тест пройдут 100 курсантов.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн заявил, что организаторы рассчитывают, что «Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек — с учётом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.